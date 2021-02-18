بدء سريان الحظر الشامل في عموم العراق عدا إقليم كردستان حتى الخامسة من فجر الإثنين

2021/02/18 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدأ قبل قليل سريان الحظر الشامل في عموم العراق عدا إقليم كردستان حتى الخامسة من فجر الإثنين وذلك تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة خطر كورونا بعد حدوث قفزة بعدد الإصابات في الشهر الأخير.

ويوم الاثنين الماضي (15 شباط 2021)، خرج وزير الصحة حسن التميمي، كاشفاً عن تسجيل العراق إصابات بـ "السلالة الجديدة" لكورونا التي تتميّز بسرعة انتشارها، سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، ودفعت الدول إلى الاستنفار من جديد، بعد فتح الإغلاق الذي فرضته بالسلالة التي ظهرت في العام الماضي.ويؤكد مسؤولون ان ظهور مؤشرات بدخول السلالة الجديدة من كورونا قبل الإعلان عن ذلك رسمياً دفعت الحكومة العراقية إلى فرض الإغلاق الجزئي مجدداً، والعودة إلى الحظر الشامل في أيام الجمعة والسبت والأحد، مما ينذر بخطر هذه السلالة، وسرعة انتشارها، وفقاً لما أكده الوزير التميمي، خصوصاً بعد ارتفاع الإصابات بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة ليقترب من 4 آلاف إصابة اليوم الخميس.

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