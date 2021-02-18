الحلبوسي وطالباني يؤكدان على ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور

2021/02/18 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ملف الموازنة واستمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021″، لافتا الى انه “تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور والذي يكون حاكما للجميع”.

وتابع، “كما أكد اللقاء على تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي”.

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