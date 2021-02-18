2021/02/18 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط منظومة متكاملة لفحص المحطات الكهربائية وتحديد اعطالها مخالفة لضوابط استيرادها في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ مطار بغداد الدولي يتمكن من ضبط منظومة متكاملة لفحص المحطات الكهربائية وتحديد اعطالها مخالفة لضوابط استيرادها، والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك المطار خلافاً للضوابط والتعليمات”.

واضافت انه “تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط منظومة لفحص المحطات الكهربائية مخالفة للضوابط في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط منظومة لفحص المحطات الكهربائية مخالفة للضوابط في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).