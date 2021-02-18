2021/02/18 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني باشرت القوات الأمنية، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، بإجراءات فرض حظر التجوال.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “الأجهزة الأمنية باشرت بفرض حظر التجوال، وكثفت من انتشارها لتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأضاف مراسلنا، أن “الأجهزة الأمنية وبالإشتراك مع وزارة الصحة تجولت في شوارع العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سريان حظر التجوال في العراق بدءًا من الآن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سريان حظر التجوال في العراق بدءًا من الآن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سريان حظر التجوال في العراق بدءًا من الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).