طالباني والحلبوسي يبحثان الموازنة

2021/02/18 | 20:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان والمتوجه الى العاصمة الاتحادية بغداد ، اليوم الخميس، برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور والذي يكون حاكما للجميع، كما أكد على تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي.

PUKmedia عن اعلام مكتب رئيس مجلس النواب

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