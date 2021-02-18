طالباني والكاظمي يبحثان مسائل عدة

2021/02/18 | 20:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء، جرى استعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد.

كما جرت مناقشة الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل ، وتنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات الاقليم.

كما جرى البحث في ملفات تتعلق بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه.

PUKmedia عن مكتب اعلام رئيس الوزراء

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