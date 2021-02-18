الحلبوسي يبحث ملف الموازنة مع وفد كردستان

2021/02/18 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ملف قانون موازنة 2021، مع وفد إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير استقيل “وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني”.وأضاف، أن “اللقاء […]

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