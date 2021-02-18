أردوغان يقاضي أبرز معارضيه على خلفية مقتل أتراك بالعراق

2021/02/18 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قدّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، شكوى ضد المعارض الرئيسي له كمال كيليتشدار أوغلو، الذي اتهمه بالمسؤولية عن مقتل 13 رهينة تركياً على أيدي حزب العمال الكردستاني خلال عملية إنقاذ فشلت في شمال العراق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وإردوغان الذي اعتبر أنه تعرض لإساءة معنوية، يطالب بتعويض بقيمة […]

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