التايمز نقلا عن قائد بالبيشمركة: داعــش يخطط لموجة هجمات في مختلف انحاء العالم

2021/02/18 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائد ميداني في قوات البيشمركة من مخاطر موجة هجمات جديدة يخطط تنظيم داعش لشنها في مختلف انحاء العالم.

صحيفة التايمز البريطانية قالت في تقرير لها تضمن تصريحات لسيروان البارزاني المسؤول عن القطاع السادس في مناطق مخمور وجبال قراجوخ، قال فيها ان المتطرفين يستغلون الهدوء في العمليات العسكرية ضد داعش بسبب وباء كورونا، للخروج من مخابئهم بين المدنيين، وترتيب صفوفهم تحت قيادة مركزية تعمل في المناطق الجبلية في العراق.

وأضاف البارزاني ان التنظيم حظي بفرصة إعادة تنظيم صفوفه وبات يشكل تهديداً على العالم أجمع، من خلال احتمال شن موجة جديدة من الهجمات، في لافتا الى ان داعش لا يزال يحتفظ بأكثر من سبعة الاف مقاتل في العراق، غالبيتهم من الناجين من القتال ضد القوات العراقية خلال عمليات التحرير.

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