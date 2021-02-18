مقتل 21 شخصا وانقطاع الكهرباء عن الملايين في الولايات المتحدة

2021/02/18 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

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تسببت عاصفة شتوية ضخمة تجتاح جنوبي الولايات المتحدة في مقتل واحد وعشرين شخصا على الأقل وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.

وشهدت عدد من الولايات حالات انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، وذلك تحت وطأة زيادة الطلب على شبكة الطاقة.

وفي سياق متصل عالجت مستشفيات مدينة هيوستن مئة حالة تسمم بغاز أول أكسيد الكاربون خلال ستة عشر ساعة إثر محاولة المواطنين تأمين التدفئة بطرق خطيرة، وسوء استخدام المولدات الكهربائية للاحتماء من البرد القارس.

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