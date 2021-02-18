2021/02/18 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق عراقي على زيادة قوات الناتو 8 أضعاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق عراقي على زيادة قوات الناتو 8 أضعاف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق عراقي على زيادة قوات الناتو 8 أضعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).