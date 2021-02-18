ملف الموازنة الاتحادية يتصدر مباحثات رئيس وزراء العراق مع وفد إقليم كردستان

2021/02/18 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تصدر ملف الموازنة الاتحادية للعراق مباحثات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وفد رسمي من إقليم كردستان. وأوضح الحساب الرسمي لحكومة العراق على "تويتر"، اليوم الخميس، أن مصطفى الكاظمي استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة …

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