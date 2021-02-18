هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع إعلان نتائج أعمال

2021/02/18 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال للشركات.

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