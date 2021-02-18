الهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالعقم

2021/02/18 | 20:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوضحت إحدى الصحف البريطانية في تقرير لها أن تعرض الأزواج للمواد الملوثة الموجودة في الهواء يؤدي إلى زيادة احتمالية إصابتهم بالعقم.

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