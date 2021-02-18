الحشد الشعبي يطيح باثنين من اخطر دواعش “ريف خانقين”

2021/02/18 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، الخميس، عن الاطاحة باثنين من اخطر دواعش ريف خانقين شمال شرق ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق استخباري بقيادة العميد علي السوداني نجح في الاطاحة باثنين من اخطر دواعش في ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) متورطين بشن سلسلة هجمات على الحشد الشعبي […]

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