2021/02/18 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..عد المحلل السياسي عباس العرداوي، الخميس، قوات حلف الناتو بانها وجه اخر للقوات الاميركية واحتلالها للعراق، مبينا ان تلك القوات تعمل تحت ظل القيادة الاميركية.وقال العرداوي لـ/المعلومة/ ان “الولايات المتحدة بعد ان ضاق الخناق عليها في العراق من فصائل المقاومة والقرار النيابية في البلاد اخذت تبحث عن باب اخر يؤمن وجودها بالعراق”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرداوي: قوات الناتو وجه اخر للاحتلال الاميركي تحت مسمى جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العرداوي: قوات الناتو وجه اخر للاحتلال الاميركي تحت مسمى جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).