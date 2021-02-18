2021/02/18 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 ساعة

10900 مشاهدة

اعلن مصدر محلي في ميسان، الخميس، عن اقدام ضابط في الشرطة العراقية على الانتحار داخل منزله وسط المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (18 شباط 2021)، ان "ضابطا برتبة مقدم في شرطة محافظة ميسان اقدم مساء اليوم، على الانتحار باطلاق النار على نفسه من مسدسه الشخصي داخل منزله بمركز المحافظة".

واوضح المصدر، ان "قوة أمنية خاصة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: انتحار قائد امني داخل منزله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: انتحار قائد امني داخل منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).