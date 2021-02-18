سقوط قذيفة هاون في جلولاء

2021/02/18 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط قذيفة هاون على ساحة ضمن ناحية جلولاء في ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن " قذيفة هاون سقطت على ساحة ترابية ضمن ناحية جلولاء بمحافظة ديالى دون وقوع اصابات إصابات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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