شاهدوا بعدسة السومرية.. الحظر الشامل يعود لشوارع بغداد

2021/02/18 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لشوارع بغداد بعد تطبيق حظر التجوال الشامل ضمن اجراءات الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا.

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