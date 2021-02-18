تركيا تطالب حلف الناتو بالدعم في مكافحة الإرهاب

2021/02/18 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت تركيا حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى تقديم الدعم المطلق لها في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، في مقدمتها "بي كا كا"، و "ب ي د/ ي ب ك".وشدد رئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو عثمان أشكين باك، اليوم، بمناسبة الذكرى 69 لعضوية تركيا في حلف الناتو، أن تركيا عضو قوي وموثوق في الناتو الذي يعد لاعبًا أساسيًا في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة الأوروبية - الأطلسية.ولفت إلى أن عضوية تركيا في الحلف ليست بسبب مخاوفها الأمنية، وإنما لإصرارها على المساهمة في ضمان السلام والأمن العالميين.وأشار إلى ظهور عناصر جديدة تشكل خطرًا على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وتغير المفاهيم الأمنية يومًا بعد يوم، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والحوار بين الدول من أجل دحر تلك المخاطر.وأكد أن تركيا تواجه شتى أشكال التهديدات التي تعترض الناتو عند حدوده الجنوبية، لافتًا إلى أن تلقيها الدعم من الدول الحلفاء، يحمل أهمية كبيرة من حيث استمرار الحلف في ضمان الأمن، وتشكيله قوة رادعة في هذا الصدد./انتهى8

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