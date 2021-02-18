يحيى رسول يؤكد : حماية أربيل من أولويات القوات الاتحادية

2021/02/18 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على ضرورة التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لمنع تنظيم داعش من شن هجمات في البلاد، مشيراً إلى أن حماية أربيل هي من أولويات القوات الاتحادية.وقال رسول في كلمة له خلال جلسة حوارية اليوم الخميس عقدها مركز رووداو للدراسات حول الاستهداف الأخير لأربيل وهجمات داعش، شارك فيها أيضاً المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، إن "تنظيم داعش لايزال يشكل تهديداً، ليس على العراق فقط، بل على أمن إقليم كردستان أيضاً، لذا من المهم جداً إيجاد تنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".واضاف رسول ، أن "التظاهرات في العراق ساهمت في تلكؤ الاجتماعات بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة حول التنسيق المشترك، لوضع لجان مشتركة لملء الفراغ الأمني بين القطعات".وحول مشاركة قوات البيشمركة في تحرير المناطق من تنظيم داعش، أكد رسول أنه "لا أحد ينكر تضحيات قوات البيشمركة، التي ساهمت في حرب تحرير الموصل، ولن ننسى دماء الشهداء التي اختلطت في الدفاع عن إقليم كردستان والعراق"، مضيفاً أن "حماية أربيل هي من ضمن أولويات القوات العراقية".وشدد على "ضرورة العمل معاً في القضاء على خلايا الإرهاب، والوحدة في سبيل عدم اعطاء الفرصة لفلول داعش"، مؤكدا أن "القوات العراقية لكل العراقيين، وواجبها الدفاع عن كامل الاراضي العراقية، وهناك لواءان رئيسيان في بغداد من الكرد، كما أن هناك ضباطاً كرد في وزارة الدفاع العراقية، وضمن المؤسسات الأمنية هناك ضباط من القومية الكردية أيضاً".أما بخصوص عمل قوات التحالف الدولي، قال رسول إنها "جاءت بطلب من الحكومة، ومسألة بقائها أو خروجها خاضعة لقرارت مجلس النواب العراقي"، مستدركاً أن "القوات العراقية هي من حررت الأرض وسيكون هناك تعاون مع حلف الناتو".وبين ان "داعش لا تفرق بين قومية ودين، وتستغل مناطق الفراغ الأمني وتزحف مثل الافعى لاستغلال أي فرصة، ويجب أن يكون هناك تنسيق عالٍ بين قوات الحكومة الاتحادية والبيشمركة، حتى لا تكون هناك فرصة للأعداء لاستخدام الفراغ الأمني"، منوهاً إلى أن "الخلافات السياسية تؤثر على قدرات القوات العسكرية في البلاد".يذكر أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، كان أكد على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للتحقيق في القصف "المؤسف" الذي طال أربيل في وقت سابق، داعياً إلى انتظار نتائج تحقيق اللجنة والتي "ستؤدي عملها بدقة ومهنية"./انتهى9

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