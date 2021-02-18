الكشف عن ملابسات جريمة حرق مواطن حتى الموت في ديالى

2021/02/18 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

كشفَ قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الخميس، ملابسات جريمة حرق مواطن حتى الموت، في قضاء خانقين بالمحافظة.

وقال اللواء الشمري، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إنه "فور وقوع الحادث الاجرامي تم تشكيل فريق امني مختص من قسم مكافحة اجرام ديالى /شعبة مكافحة اجرام خانقين وقسم الشرطة في القضاء وتمكن الفريق من كشف غموض الجريمة بوقت قياسي خلال ساعات من استلام الاوراق التحقيقية استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وجمع الادلة التي اسهمت في إلقاء القبض على متهمين وهم رجل وزوجته بحجة قيام المجني عليه بالطعن بسمعة المتهمين".

واشار الشمري الى ان "المتهمين اعترفا بسكب مادة النفط الابيض على جسد المجني عليه وإضرام النار فيه حتى الموت"، مؤكداً ان "المتهمين في قبضة القانون وتم اكمال اجراءاتهما التحقيقية وكلمة الفصل للسلطة القضائية لينالوا جزائهم العادل".

واشار ان المتهمين اعترفا بسكب مادة النفط الابيض على جسد المجني عليه وإضرام النار فيه حتى الموت "مؤكداً" ان المتهمين في قبضة القانون وتم اكمال اجراءاتهم التحقيقية وكلمة الفصل للسلطة القضائية لينالوا جزائهم العادل.

واشاد قائد شرطة ديالى، بـ"دور مفارز ودوريات شرطة ديالى لسرعة فاعليتها في كشف شفرة الغموض من الجرائم وبسط الامن والحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز سلطة القانون وفرض هيبة الدولة".

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