بينهم التحالف الدولي.. عضو بحزب بارزاني يكشف عن الجهات التي باشرت التحقيق بقصف أربيل

2021/02/18 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس، عن 3 جهات باشرت التحقيق بملابسات القصف الصاروخي الأخير على أربيل، فيما أشار إلى أن أحد تلك الجهات هو التحالف الدولي.

وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التحالف الدولي سيتولى التحقيق بعملية قصف مطار اربيل من باب التكنلوجيا والقدرة الاستطلاعية التي يمتلكها، فضلا عن أن حكومة الإقليم ستحقق بالموضوع من الجانب المخابراتي الذي تتمتع به أجهزتها الأمنية".

وأضاف سلام، أن "الحكومة الاتحادية ستحقق بالموضوع من جهة المناطق المتنازع التي تسيطر عليها القوات الأمنية، وبعدها سيكون هنالك تقرير موحد عن الجهة التي استهدفت المطار ومدينة أربيل".

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "عقاب الجهة التي نفذت عملية القصف سيكون شديدا، لأن الإقليم فهم الرسالة التي أرادت تلك الجهات إيصالها له".

ومساء الإثنين الماضي، سقطت عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل ومحيطه.

ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".

وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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