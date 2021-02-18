الكاظمية أولاً في قائمة مدن الإصابات الجديدة بالكرخ

2021/02/18 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي":

عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي:

أبو دشير ---------------31

ابو غريب --------------23

الإسكان----------------2

الاعلام----------------17

البياع-----------------37

التاجي ---------------29

الحرية----------------21

الخطيب --------------5

الدورة----------------41

الدولعي ---------------10

الرحمانية--------------9

السيدية ---------------29

الشرطة الرابعة-----------3

الشعلة----------------81

الصالحية ---------------1

الطارمية ---------------14

الطوبجي --------------12

العامرية ---------------27

العطيفية --------------25

العلاوي-----------------4

الغزالية----------------37

القادسية ---------------10

الكاظمية---------------66

اللطيفية----------------5

المحمودية-------------36

المعالف-----------------1

المكاسب ----------------5

المنصور ----------------48

الوشاش-----------------3

اليرموك -----------------13

جكوك-------------------7

حي العامل--------------23

حي الجامعة-------------7

حي الجهاد--------------53

حي الخضراء -------------19

حي العدل ---------------13

حي الفرات---------------11

سبع البور ----------------2

سويب-------------------4

سكنةجانب الرصافة --------9

محافظة بابل--------------2

محافظة صلاح الدين --------1

الشفاء:

330

الوفيات:

2

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