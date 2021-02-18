ديالى تكشف نتائج اجتماع خانقين .. 4 قرارات هامة لمواجهة داعش

2021/02/18 | 21:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن نتائج اجتماع خانقين الاستثنائي.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة محور ديالى للحشد الشعبي برئاسة طالب الموسوي عقدت اجتماعا استثنائيا في مقرها في قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) بحضور قائد القوات البرية في وزارة الدفاع لمناقشة ملف امن القواطع ومنها خانقين بعد الهجمات الاخيرة”.واضاف التميمي،ان” الاجتماع كان مهما للغاية وخرج باربع قرارات ابرزها التنسيق الامني ودعم خطة الانتشار وتفعيل البعد الاستخباري لتعقب خلايا داعش الارهابي والعمل معالجة اي فراغات في القواطع لافتا الى ان الاجتماع ركز على ملف هجوم داعش على الدكات مساء يوم امس والذي ادى الى استشهاد واصابة 8 من مقاتلي الحشد الشعبي”.واشار الى ان” الحشد يغطي 5 قواطع مهمة في خانقين وريفها واسهم في درء مخاطر الارهاب عن اكثر من 30 قرية يمثل سكانها عراقا مصغرا لافتا الى ان تضحيات الحشد الشعبي اوقفت مسلسل النزوح القسري للعوائل الذي كان سمة المشهد قبل انتشار الحشد في تلك المناطق”.وكان 3 من مقاتلي الحشد الشعبي استشهدوا واصيب 5 اخريين في هجوم شنه داعش مساء يوم امس في منطقة الدكات قرب قضاء خانقين”/انتهى 25ف

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