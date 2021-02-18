الاجتهاد القضائي لا يكفي

2021/02/18 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "اجتهاد قضائي جريء".."سابقة في المغرب".."نحتاج لقضاة في هذا المستوى من الجرأة"..هذه التعليقات السخية على مواقع التواصل تنطلق من حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، جنوب شرق المغرب، بتاريخ 15 فبراير 2021،

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