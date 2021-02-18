2021/02/18 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليتان امنيتان تطيحان بمتاجري ومتعاطي مخدرات في رابرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليتان امنيتان تطيحان بمتاجري ومتعاطي مخدرات في رابرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليتان امنيتان تطيحان بمتاجري ومتعاطي مخدرات في رابرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).