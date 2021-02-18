2021/02/18 | 21:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمد عبد الاله يعلن عدم ترشحه لرئاسة اللجنة الاولمبية بعد فتح باب الترشيح من قبل تطبيعية الاولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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