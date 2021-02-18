2021/02/18 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك ،عن مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا جنوب كركوك .وقال المصدر، ان عناصر الفرقة الخامسة للشرطة الأتحاديـة قتلت داعـشـيا يرتـدي حزاماً ناسفـاً محملاً بمادة T،N،T ضمن قاطع داقوق ، أراد تفجيـر نفسـه على المواطنيـن في محافظة كركوك ./انتهى

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