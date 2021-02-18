بالصور .. حظر التجوال بمناطق في بغداد

2021/02/18 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / عددا من الصور لمناطق بغداد بعد سريان حظر التجول الشامل بناء على قرارات خلية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والذي بدأ في الساعة الثامنة من مساء اليوم./انتهى9

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