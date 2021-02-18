مسابقات الكرة تعلن أسماء اللاعبين المحرومين في الجولة (20) للدوري الممتاز

2021/02/18 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الخميس (18 شباط 2021)، قائمة بأسماء اللاعبين المحرومين في الجولة (20)ى من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "القائمة ضمت ثمانية لاعبين من ثمانية أندية وهم ، جوزيف ناثينال من الحدود، ومحمود احمد من الصناعات الكهربائية، وأياد سدير من نفط الوسط، وإيهاب ناجح من السماوة، وفاضل كريم من نفط ميسان، واركان اميدزرار من اربيل ، واحمد عادل من زاخو، وعلي فائز من الشرطة".

يشار الى ان الجولة (20) ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل بإقامة خمس مباريات، وتختتم الاربعاء بنفس العدد من المباريات.

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