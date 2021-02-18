رواتب شباط.. نائب يحدد الموقف بشأن تأخيرها ويتحدث عن موعد إقرار الموازنة

2021/02/18 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الخميس، على تأخير صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية لشهر شباط الجاري لغاية الآن ، فيما توقع موعد حسم ملف موازنة 2021.وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب العراقي، من خلال لجانه المختصة، سوف يتابع مع الجهات الحكومية قضية تأخير صرف رواتب الموظفين، خصوصاً ان عدم اقرار موازنة 2021، ليس له اي علاقة بهذا القضية، كون مبالغ الرواتب مؤمنة".وأضاف ان "مجلس النواب العراقي، عازم على تمرير موازنة 2021 قبل نهاية شهر شباط الحالي، والموازنة سوف تمرر بداية الاسبوع المقبل او بداية الاسبوع الذي بعده كحد اقصى، خصوصاً ان ما يعيق تمرير الموازنة هي قضية حصة الاقليم والحوارات مستمرة لحل هذا الملف بصورة سريعة".

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي أكد، الأربعاء (17 شباط 2021)، أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية بشأن حصة الاقليم في الموازنة، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع على ما هو عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية حول فقرتين من قانون الموازنة".

وأضاف، أنه "في ظل الوضع الحالي، فنتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها".

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