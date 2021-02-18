الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت الدولار الأمريكي هبوطها عالمياً خلال تداولات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية لأول مرة في 5 أشهر.

كما صعدت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2012.

كشف الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير الصادر بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن المستهدف، مشيراً إلى أن السياسة النقدية يجب أن تظل تيسيرية.

وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2082 دولار، كما تراجع بنسبة 0.2 بالمائة مقابل الين الياباني إلى 105.70 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 1.3953 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة إلى 0.8965 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 90.66.

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