الصين تدعو واشنطن “للخروج من المأزق”

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، إن بكين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني “هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق.”

وجاءت تصريحات هوا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عندما طُلب منها التعليق على التقارير ذات الصلة بشأن الملف النووي الإيراني.

ودعت جميع الأطراف إلى العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي، والدفع من أجل “عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن”، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

ولفتت إلى أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وأوضحت أن “الصين تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في معالجة قضايا الضمانات من خلال الحوار والتشاور، وتأمل في أن تلعب جميع الأطراف المعنية دورا بناء في هذا الصدد”.

وقالت هوا إنه “ينبغي على إيران أيضا استئناف تنفيذها الكامل للاتفاق.”

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