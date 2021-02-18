قوباد طالباني يهنىء الجماعة الاسلامية

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، برقية تهنئة الى علي بابير امير الجماعة الاسلامية في كوردستان بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للجماعة.

وجاء في نص البرقية: بمناسبة عقد المؤتمر الرابع للجماعة الاسلامية واختيار علي بابير أميرا للجماعة، نبعث اليكم باقة ورد من التهاني، متمنيا لكم النجاح والتجدد.

ان احدى الاشياء الجميلة في الحياة السياسية في كوردستان هي مصادر التنوع السياسي والتعدد الفكري ووجهات النظر المختلفة، مع ذلك فان جميع القوى الكوردستانية تتفق مع مسألة ضرورة الحفاظ على المصالح العليا لشعب كوردستان، ومن هذا المنطلق نرغب ان تكون الجماعة الاسلامية مرآة لتعديل النواقص وداعما للحفاظ والدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية.

لنا تأريخ في العمل المشترك مع قادة الجماعة الاسلامية سواء كانوا في مشاركين في الحكومة او في صفوف المعارضة، ونتمنى ان تكون لنا في الفترة القادمة عملا مشتركا في سبيل الحفاظ على حقوق شعب كوردستان والعبور الى ضفة الاستقرار مقابل المستجدات التي تمثل مصدرا للمخاطر.

PUKmedia ترجمة

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