37 فنان وفنانة في معرض تشكيلي بكركوك

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار ( مبدعون من مدينتي ) اقامت نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك و بالتنسيق مع منتدى ثقافة وفنون الشباب التابع لمديرية شباب ورياضة كركوك اليوم الخميس 18 شباط 2021، المعرض التشكيلي المشترك لأساتذة وطلبة الفنون التشكيلية، وذلك على قاعة منتدى ثقافة وفنون الشباب بحضور مدراء ورؤوساء المؤوسسات الثقافية والفنية .

وشارك في المعرض ( 37 ) فنان وفنانة بمختلف قومياتهم واطيافهم .

وتخلل المعرض التشكيلي توزيع الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين والمشاركات والجهات التي ساهمت في اقامته.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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