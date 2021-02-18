عبد الاله ينسحب رسمياً من الترشح لانتخابات الاولمبية

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الاله، انسحابه بشكل رسمي من الترشح للانتخابات المقبلة للجنة.

وقال عبد الاله في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “اشعر بسعادة كبيرة بسماع الانباء التي تتحدث عن ترشيح مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان لانتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

واضاف “اليوم أشعر بالفخر لانني لم أكن مخطئا بالوقوف طوال السنتين الماضية امام دعاة الاصلاح الرياضي الزائف”.

واضاف “من سلب حقي في رئاسة اتحاد السباحة ، ومن بعدها رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية ، ومن بعدها عزلي عن الوظيفة ، لم يكن يهدف الا للسيطرة على الاولمبية لمصالح شخصية لا غير”.

وتابع “اشكر كل من ساندني ووقف معي الى اللحظات الاخيرة ، وامنح العذر لكل من دعمني بالخفاء دون الاعلان عن ذلك”.

وانهى حديثه بالقول، “أعلن انسحابي من الترشيح لرئاسة الاولمبية وساكتفي بمشاهدة الحرب الاعلامية بين رجالات حمودي والمستشار”.

يذكر ان الاولمبية الدولية وجهت بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة العمل الاولمبي في العراق.



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