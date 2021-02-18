بعد هجوم أربيل.. تقرير يقدم للكاظمي بشأن 'ثغرات المناطق الفاصلة'

2021/02/18 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، على أهمية ضبط الحدود وسد الثغرات الموجودة في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وقال عضو اللجنة، بدرالزيادي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم (18 شباط 2021)، ان "لجنته قدمت تقريرا الى القائد العام للقوات المسلحة ثبتت فيه ملاحظات حول أهمية ضبط الحدود الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة وسد الثغرات".

وأوضح الزيادي، ان "القصف الأخير على مطار أربيل الهدف منه خلق الفوضى"، مشيرا الى ان "لجنة الأمن ليس لها دور في اللجنة التحقيقية المشكلة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في الاقليم، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مما ادى الى إصابة عدد من الأشخاص".

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