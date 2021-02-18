الإيثريوم ترتفع لمستوى قياسي.. والبيتكوين تتداول قرب 52 ألف دولار

2021/02/18 | 21:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت عملة البيتكوين مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتداول قرب 52 ألف دولار، فيما ارتفعت الإيثريوم لمستوى قياسي جديد.

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