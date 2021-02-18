ديالى تكشف نتائج اجتماع خانقين .. 4 قرارات هامة لمواجهة داعش

2021/02/18 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن نتائج اجتماع خانقين الاستثنائي.

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