الاستخبارات العسكرية تستولي على صواريخ وقنابر في سنجار

2021/02/18 | 21:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عثور الاستخبارات العسكرية على صواريخ وقنابر هاون في سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٦٦ من الاستيلاء على ٤ صواريخ مختلفة الاحجام محلية الصنع”.

واضافت ان “الاستخبارات عثرت كذلك على قنبرة هاون من عيار ١٢٠ملم، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا تحت السيطرة”.



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