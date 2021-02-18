2021/02/18 | 21:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المعفين والمشمولين بالدوام الرسمي خلال ايام الحظر !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المعفين والمشمولين بالدوام الرسمي خلال ايام الحظر !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).