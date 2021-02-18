2021/02/18 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل المرجع الديني الفياض الى مستشفى الكفيل في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل المرجع الديني الفياض الى مستشفى الكفيل في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).