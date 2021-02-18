بعد ساعتين من تطبيقه.. الداخلية: فرضنا غرامات على مخالفي الحظر ولن نتسامح مع من يكسرونه

2021/02/18 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الخميس، عدم التسامع مع المخالفين لتعليمات الحظر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ، لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال اللواء سعد معن، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "أغلب الشوارع الآن في بغداد فارغة، وبعض التقاطعات تشهد زخما مروريا، وجرى تطبيق اجراءت تنفيذ حظر التجوال وتطبيق بيان مديرية المروري العامة، بخصوص فرض الغرامات على المخالفين".

وأضاف معن، أن "الساعة الاولى من الحظر شهدت نوعا من المرونة بتطبيق الاجراءات، ولكن بعد ذلك لن يكون هناك اي تسامح مع المخالفين"، مبينا أن "طرقا خاصة في السيطرات ستخصص للمستثنين من الحظر".

وشدد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، أن "السلالة الجديدة من الجائحة قد تصيب الاطفال، ولهذا يعتبر الحظر الحالي عالي الاهمية، وستكون هناك حملة واسعة للتثقيف والمتابعة".

وحددت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف دينار خلال الحظر الجزئي والشامل، المفروض بعد تسجيل اصابات بالنوع المتحور الجديد من لفيروس كورونا.

وقررت مديرية المرور، بحسب بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وبناءاً على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (5) لسنة 2021 (الفقرة ٢/أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و)، فرض غرامة مقدارها (100.000) مائة الف دينار استناداً لما جاء بالمادة (25) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة 2019 على المخالفات الآتية:

أ_ المركبة التي تحمل أكثر من (4) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

ب_ المركبة التي تحمل اكثر من (6) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (11) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.

ج_ المركبة التي تحمل اكثر من (8) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (21) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق .

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، تسجيل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1691 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و16 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 657453، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 612727، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13220.

د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.

ز.



عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة.

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