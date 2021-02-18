الحكيم يبحث مع الهيأة السياسية للتيار الصدري الانتخابات المبكرة والموازنة

2021/02/18 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع الهيأة السياسية للتيار الصدري، الأنتخابات المبكرة والموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، التقى الهيأة السياسية للتيار الصدري في مقرها ببغداد ، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع السياسية في العراق فضلا عن التطورات السياسية في المنطقة ومدى تأثر العراق بها".

وشدد الحكيم بحسب البيان، على "ادامة التعاون وتنسيق المواقف بما يخدم جمهور التيارين وعموم الشعب العراقي فيما شهد اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية وتطورات الملف الإنتخابي والاستعدادات المطلوبة لذلك ومنها الامن الانتخابي والرقابة الدولية مع حفظ سيادة البلد".

وأكد على "اهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية كأحد متطلبات أي عملية إنتخابية تحظى بمصادقة القضاء على نتائجها مع مناقشة الآلية المتبعة لحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة"، مشيراً الى "طبيعة التحالف العابر للمكونات كمتغير إستراتيجي في الواقع العراقي وإمكانية صياغة قصة نجاح عبر فريق مسؤول عن النجاح والفشل".وبشأن الموازنة، شدد الحكيم، على "حماية الشرائح المحرومة وتوزيع عادل للثروة واثبات ملكية الشعب العراقي لثرواته كما نص الدستور"، داعيا الى "توفير فرص العمل عبر تفعيل القطاع الخاص وتقديم الخدمات وإنصاف المحافظات المتضررة من سياسات النظام السابق او من الارهاب".

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