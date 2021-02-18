عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي على طريق البصرة السريع

2021/02/18 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بانفجار عبوة على رتل لدعم التحالف الدولي على طريق البصرة السريع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق البصرة السريع دون اصابات او اضرار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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