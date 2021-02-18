أول تعليق من رئيس إقليم كردستان على قضية النشطاء الخمسة

2021/02/18 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، أن الحكم الصادر بحق الناشطين الخمسة، في الإقليم، ليس نهائياً، ومن حق المتضررين الطعن في القرار.

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وقال بارزاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 شباط 2021) إنه "في يوم الثلاثاء 2/18/2021، خلق قرار المحكمة بمعاقبة بعض المعتقلين مشكلة، لكن القرار ليس الحكم النهائي.



ووفقاً للقانون، فإن للمعاقبين الحق الطعن في القرار، ومحكمة الاستئناف تقع عليها مسؤولية مراجعة الحكم بالاعتماد على القانون واحترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية للمشتكيين والمتذمرين، حتى يشعر الجميع بأنهم محميون على قدم المساواة".

وأضاف، "نحن نراقب هذه القضية، ونشدد على سيادة القانون، واحترام استقلال قرار المحكمة، ومبادئ حقوق الإنسان.



ويجب أن يحكم يكون القانون سيدا ولا يحق لأي طرف أو شخص التدخل في شؤون المحكمة".

وتابع، أن "الشعب الكردي لن ينسحب أبداً من الحرية، ولن يُسمح بإساءة استخدام الحرية لإلغاء الحرية نفسها.



ويجب على المحاكم والقضاة أن يحترموا مجد استقلالهم من أجل سيادة القانون، حتى تكون كرامة الإنسان ومجد البلد محميين تحت مجد القانون".

ودعا "جميع الأطراف إلى المنتقدين بطريقة مدنية، عدم الارتياب في المحاكم والقانون وأي مؤسسات، لأن عدم الثقة في سيادة القانون لا يجعل أحداً متأكداً من حياته وثروته ومستقبله، فليكن نقدنا وعملنا لتحسين القانون وحكمه، وليس لتدمير ثقة الناس في القانون والمحاكم والمؤسسات الرسمية".

وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة حول قضية الحكم على عدد من الناشطين في محافظة دهوك، بالسجن 6، فيما نضم عدد من الناشطين تظاهرة أمام محكمة السليمانية تطالب السلطات القضائية بمراجعة قرارها، كشف احد النواب عن تعرض أحد الناشطين للتهديد أثناء المحاكمة.

واعتُقل عدد من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في بادينان بمحافظة دهوك قبل ستة أشهر، واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي، (الأربعاء 10 شباط 2021)، "بعض هؤلاء الأشخاص بـ "التجسس من دول أخرى، أو محاولة تفجير المباني وقتل الأجانب".

و نظم عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، صباح الأربعاء، تظاهرة أمام محكمة السليمانية للتنديد بطريقة محاكمة الناشطين في أربيل.

وشارك في التظاهرة، التي حضرها مراسل "ناس كورد" عدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء بارزين، احتجاجاً على قرار الحكم في قضية الناشط شيروان شيرواني وبعض السجناء في محافظة أربيل، بالسجن ست سنوات.

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