البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم خميس، بأن إيران “بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي”، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضافت أن واشنطن “تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

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