صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 796 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————31

ابو غريب ————–23

الإسكان—————-2

الاعلام—————-17

البياع—————–37

التاجي —————29

الحرية—————-21

الخطيب ————–5

الدورة—————-41

الدولعي —————10

الرحمانية————–9

السيدية —————29

الشرطة الرابعة———–3

الشعلة—————-81

الصالحية —————1

الطارمية —————14

الطوبجي ————–12

العامرية —————27

العطيفية ————–25

العلاوي—————–4

الغزالية—————-37

القادسية —————10

الكاظمية—————66

اللطيفية—————-5

المحمودية————-36

المعالف—————–1

المكاسب —————-5

المنصور —————-48

الوشاش—————–3

اليرموك —————–13

جكوك——————-7

حي العامل————–23

حي الجامعة————-7

حي الجهاد————–53

حي الخضراء ————-19

حي العدل —————13

حي الفرات—————11

سبع البور —————-2

سويب——————-4

سكنةجانب الرصافة ——–9

محافظة بابل————–2

محافظة صلاح الدين ——–1

الشفاء: 330

الوفيات: 2

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