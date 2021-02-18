2021/02/18 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت مصدر من النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن إصابة المرجع الديني محمد إسحاق الفياض بفيروس كورونا.وذكر المصدر للمركز الخبري أن “المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قد أصيب بالفيروس”، مبيناً “أن ذلك نبأ أولي للإصابة، وبانتظار التأكيد من ذري المرجع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة المرجع الديني محمد إسحاق الفياض بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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